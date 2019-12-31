2019-12-31T08:06:40+03:00
Общество

Школьникам из уральского поселка, чей дом сгорел, подарили безлимитные абонементы на аттракционы

В начале января все дети из Иса отправятся на «ЭкспоЕлку»-2020
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Школьники из уральского поселка Ис, который находится в Нижнетуринском ГО, отправятся на «ЭкспоЕлку»-2020. Напомним, что чуть больше месяца назад в их двухэтажном доме случился страшный пожар. Без крыши над головой остались несколько десятков человек. К счастью, никто не пострадал. Всем семьям, кстати, в ближайшее время подарят новое жилье - по распоряжению губернатора Куйвашева.

В группу, которая отправится на праздник, вошли 32 школьника - это дети из семей погорельцев, а также те, кто помогал при тушении пожара.

- С инициативой организации новогодней поездки выступил депутат Государственной думы РФ Антон Шипулин, он же поспособствовал предоставлению транспорта – автобуса, на котором ребята приедут из Иса в Екатеринбург и обратно, - отметили в региональном департаменте информполитики.

Праздник пройдет 4 января в 11:00. Все дети получат новогодние подарки, а также безлимитные поездки на всех аттракционах «ЭкспоЕлки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Школьникам из уральского поселка, чей дом сгорел, подарили безлимитные абонементы на аттракционы
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