2019-12-27T14:50:51+03:00
Происшествия

После пропажи парня с татуировкой «ВДВ» возбудили уголовное дело

Молодой человек исчез 3 октября
Лев ИСТОМИН
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Сергей Голубев. Фото: СУ СКР по Свердловской областиСергей Голубев. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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Следователи СКР города Березовского возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи 23-летнего Сергея Голубева.

Молодой парень в ночь на 3 октября ушел из арендуемой квартиры в доме №8 по улице Спортивная в Березовском, после чего пропал.

В Следственном комитете по Свердловской области сообщили приметы пропавшего: рост 170-176 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Из дома ушел в костюме песочного цвета и белых кроссовках. На тыльной стороне правой ладони есть татуировка «ВДВ».

Сергей Голубев. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сергей Голубев. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Информацию о местонахождении Сергея Голубева можно сообщить по телефонам: 8 – 34369 – 49 – 366, а также по телефону 8 912 636 16 56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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После пропажи парня с татуировкой «ВДВ» возбудили уголовное дело
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