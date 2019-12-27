После пропажи парня с татуировкой «ВДВ» возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-27T14:50:51+03:00

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Следователи СКР города Березовского возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи 23-летнего Сергея Голубева.

Молодой парень в ночь на 3 октября ушел из арендуемой квартиры в доме №8 по улице Спортивная в Березовском, после чего пропал.

В Следственном комитете по Свердловской области сообщили приметы пропавшего: рост 170-176 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Из дома ушел в костюме песочного цвета и белых кроссовках. На тыльной стороне правой ладони есть татуировка «ВДВ».

Сергей Голубев. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Информацию о местонахождении Сергея Голубева можно сообщить по телефонам: 8 – 34369 – 49 – 366, а также по телефону 8 912 636 16 56.

ИСТОЧНИК KP.RU