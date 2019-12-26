2019-12-26T15:20:46+03:00
Общество

Чтобы праздник не обернулся трагедией: в Екатеринбурге за фейерверками будут следить еще пристальней

В мэрии поделились советами о том, как отличить качественную пиротехнику от некачественной
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге за фейерверками будут следить еще пристальнейВ Екатеринбурге за фейерверками будут следить еще пристальнейФото: Евгения ГУСЕВА
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В Екатеринбурге в преддверии Нового года введен особый противопожарный режим, который продлится до 15 января 2020 года. Все это сделано для того, чтобы не допустить всплеска ЧС и предотвратить трагедии. В мэрии рассказали, как отличить некачественную пиротехнику.

Во-первых, не стоит перекупать фейерверки с рук - особенно на трассах, вне населенных пунктов. Лучше брать ее только в специализированных магазинах.

Во-вторых, следует обращать внимание на то, как организована торговля: пиротехника должна располагаться не ближе полуметра от печек и батарей. Хранение и реализация допускается одновременно не больше 1 200 килограммов фейерверков на площади не меньше 25 «квадратов».

В-третьих, нужно обращать внимание на упаковку. Если она деформирована, покупать товар не стоит.

В мэрии дали несколько советов о том, как отличить качественную пиротехнику от некачественной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии дали несколько советов о том, как отличить качественную пиротехнику от некачественнойФото: Михаил ФРОЛОВ

В-четвертых, на этикетке должна быть полная информация об изготовителе, сроке годности, импортера и так далее. Все должно быть написано на русском языке.

В-пятых, до покупки необходимо ознакомиться с инструкцией по применению изделия.

В-шестых, следует обратить внимание и на наличие сертификационного знака, а также единого знака обращения на рынке ЕАЭС. Чек после покупки также стоит сохранить.

Если вдруг в пиротехнике обнаружится какой-то брак, его следует зафиксировать (на фото или видео), а изделие сохранить. Если вдруг произошел несчастный случай, который привел к травмированию, факт тоже необходимо зафиксировать, после чего сохранить все справки, результаты обследования и чеки на покупку лекарств.

Кстати, не так давно мы публиковали советы от силовиков и спасателей о том, как безопасно встретить Новый год. Их можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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