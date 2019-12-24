«Купите огнетушитель»: советы от силовиков, как безопасно встретить Новый год

БЫТЬ ТРЕЗВЫМ

В полиции Свердловской области решили напомнить, почему на массовых мероприятиях лучше не появляться в нетрезвом виде.

- За это предусмотрена административная ответственность, - говорит Борис Ковалевский, заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области. - Также запрещен пронос спиртосодержащей продукции на мероприятия и колюще-режущих предметов, либо пиротехники.

Огнетушитель существенно повысит уровень безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ

Не стоит брать с собой на мероприятия и большие сумки, так как на входе таких людей будут досматривать сотрудники правоохранительных органов.

- Если вы найдете подозрительный предмет: отдельно стоящую сумку, коробку - не прикасайтесь к нему, - добавляет Борис Ковалевский. - Сообщите о нем сотруднику полиции и не подходите к нему. Необходимо выполнять законные требования сотрудников полиции. Водителям транспортных средств следует соблюдать правила скоростного режима.

УЕЗЖАЯ, ОПУСТОШАЙТЕ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

А вот сотрудники Росгвардии напомнили о том, как обезопасить квартиру от воров, если на новогодние праздники вы решили уехать куда-то на несколько дней.

- В этот период фиксируется увеличение количества квартирных краж, - говорит Игорь Петунин, временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления Росгвардии по Свердловской области. - Рекомендуем позаботиться о сохранности имущества заранее. Элементарно надо создать эффект присутствия. Попросите близких забирать письма из почтового ящика. Где-то рекомендуют оставлять включенным свет. Самый надежный способ – сдать квартиру на пультовую охрану подразделения Росгвардии. Поскольку подразделения вневедомственной охраны несут, в том числе и материальную ответственность за сохранность имущества граждан.

Если ребенок болеет, то лучше не водить его на массовые мероприятияФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОКУПАЙТЕ ЖИВЫЕ ЕЛКИ

В МЧС посоветовали внимательнее относиться к атрибутам праздника – елке и украшениям для нее.

- Рекомендуем склонить выбор в пользу натурального дерева, - говорит Павел Пенягин, заместитель Главного государственного инспектора по пожарному надзору Екатеринбурга. - В случае, если приобретаете искусственную елку, знайте, что они в большинстве изготовлены из пластика и приобретать необходимо более дорогие экземпляры. Покупая из дешевого пластика, вы подвергаете свою жизнь опасности и вполне возможно, что данная елка окажется пожароопасной.

Елки лучше ставить подальше от стен, а высоту выбирать такую, чтобы она не упиралась в потолок, напоминают в МЧС. Покупать гирлянды, пиротехнику и украшения рекомендуется в специальных магазинах. На них должны быть сертификаты. Украшения и игрушки должны быть из негорючего материала.

- При запуске пиротехнических изделий соблюдайте необходимые расстояния - не менее 30 метров до жилых домов, - добавил Павел Пенягин. - Остерегайтесь сильных порывов ветра и не запускайте салюты возле ЛЭП, под кронами деревьев. Не поручайте запуск пиротехники детям. С детьми дополнительно о пожарной безопасности перед праздниками поговорите. Не оставляйте детей одних без присмотра. Если печное отопление в доме, то не поручайте детям топить печь, не оставляйте их одних. Рекомендую всем приобрести огнетушитель. Если залетела пиротехника в окно, воспользуйтесь им.

Для этой же цели в МЧС рекомендуют оставлять окна закрытыми, чтобы пиротехника в них не залетела и не привела к пожару.

Если уезжаете из дома на несколько дней - оставьте свет невыключеннымФото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ ВЕДИТЕ НА ПРАЗДНИК БОЛЬНОГО РЕБЕНКА

Если вы видите, что ребенок начинает заболевать, то лучше его на новогоднюю елку не водить, рекомендуют в Роспотребнадзоре. Во-первых, он будет источником вируса для других детей. Во-вторых, ребенок должен сидеть дома и лечиться, а не бегать на празднике.

- Ему лишняя нагрузка не нужна, - говорит Наталья Моисеева, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - Маску не надо надевать и отправлять больного. Он должен остаться дома.