2019-12-25T06:40:04+03:00
Общество

Надевайте очки: екатеринбуржцы увидят солнечное затмение

Его можно будет заметить сразу после восхода солнца
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцы смогут завтра увидеть солнечное затмениеЕкатеринбуржцы смогут завтра увидеть солнечное затмениеФото: Тимур ХАНОВ
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Уже завтра, 26 декабря, жители Екатеринбурга смогут полюбоваться солнечным затмением – но только его частью. Лучше всего видно его будет сразу после восхода солнца, над горизонтом.

- На самом рассвете низко над горизонтом, с 9:34 до 10:00, можно заметить, что часть солнечного диска закрыта Луной. Максимальная фаза для Урала – 15% у самого горизонта, в 9:34, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Напомним, что просто так на затмение смотреть нельзя – можно повредить глаза. Для безопасности лучше надеть солнечные очки, а, чтобы защититься наверняка – сварочный шлем.

Кстати, точно такое же затмение екатеринбуржцы могли наблюдать летом прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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