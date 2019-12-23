2019-12-23T12:15:51+03:00
Общество

Уральцу, разукрасившему колонны кинотеатра, грозит до трех лет тюрьмы

Он испортил фасад памятника культуры
Мария Трапезникова
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Уральцу, разукрасившему колонны кинотеатра, грозит до трех лет тюрьмыУральцу, разукрасившему колонны кинотеатра, грозит до трех лет тюрьмыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В закрытом городе Лесной, что в Свердловской области, под суд отправили местного 22-летнего жителя. Его обвиняют в порче памятника культурного наследия. А все дело в том, что в ночь с 7 на 8 сентября молодой человек баллончиком с краской расписал колонны и двери кинотеатра «40 лет Октября».

- Здание кинотеатра включено в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве объекта культурного наследия местного значения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В данном статусе задние находится под особой госохраной.

Своими действиями обвиняемый нарушил композиционную структуру памятника и причинил кинотеатру ущерб в 25 тысяч рублей. На молодого человека завели уголовное дело и передали в суд. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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