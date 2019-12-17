2019-12-17T16:50:03+03:00
Общество

В Арамили волонтеры спасли собаку, провалившуюся в коллектор

Вытащить бездомного пса вызывали даже пожарных
Алина СУРИНА
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Фото: "Зооспас"Фото: "Зооспас"
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В Арамили волонтеры вчера ночью спасли собаку, провалившуюся в коллектор. Человек, который попросил о помощи, рассказал, что вызывал пожарных, но они отказались вытаскивать пса, ссылаясь на то, что он вел себя агрессивно. Волонтеры приняли заявку и поехали спасать животное.

- Немного побродили, спрашивая у редких местных жителей, где у них тут собака провалилась в коллектор. Никто не знал. Наконец отыскали нужное место сами между домами 13 и 14 на улице Станционной: лай собаки доносился из-под характерных бетонных конструкций, - рассказали волонтеры из «Зооспаса».

Оказалось, что яма, в которую провалилась собака совсем неглубокая. Волонтеры рассказали, что она могла выбраться и сама, ей даже поставили подобие дощатой лестницы. Но собака не смогла выбраться самостоятельно, поэтому приехавшие на вызов волонтеры вызволяли ее из коллектора на веревке. По словам волонтерам, спасенная дворняга оказалась очень добродушной и общительной.

Спасли собаку из коллектора в Арамили.Видео: ЗооСпас в Екатеринбурге

Недавно мы рассказывали, как волонтеры вытащили в Екатеринбурге рыжего кота из ржавой вентиляции. К зооспасателям обращалась встревоженная хозяйка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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