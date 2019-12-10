«Сиял глазами из-за решеток»: в Екатеринбурге из ржавой вентиляции спасли рыжего кота

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-10T13:52:45+03:00

Волонтерам потребовалось всего несколько минут, чтобы в целости вернуть питомца хозяйке

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Накануне, 9 декабря, волонтерам «Зооспаса» поступил тревожный звонок от хозяйки рыжего кота. Женщина не знала, что делать, и рассказала, что ее питомец забрался в вентиляцию дома. А обратно выбраться не мог – так и сиял глазами из-за ржавых решеток целый день.

- Вероятно, он проник туда через какие-то коммуникации изнутри здания, - рассуждают волонтеры. – И даже можно допустить, что он мог бы выбраться назад тем же путем, но факт состоял в том, что за сутки припомнить обратную дорогу ему все-таки не удалось.

Рыжик застрял в ржавой вентиляции и не мог выбраться. Фото: сообщество "Зооспас"

Волонтеры приехали к встревоженной хозяйке. Для того, чтобы достать кота из ржавой клетки, потребовались всего несколько минут и удаление щипцами двух полос жалюзи.

ИСТОЧНИК KP.RU