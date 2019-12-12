На Урале суд оправдал молодого человека, который выкинул младенца из окна

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-12T18:51:19+03:00

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В Североуральском суде сегодня оправдали молодого человека, который выкинул младенца из окна. Его обвиняли в покушение на убийство малолетнего. Молодой человек выбросил двухмесячного малыша в окно, когда мама вышла в магазин.

- Суд вынес оправдательный приговор, но судом была оглашена только резолютивная часть, то есть мотивировки суда прокуратура пока не знает. После получения приговора мы изучим его на предмет обжалования и внесения на него апелляционного представления. Вероятность обжалования очень высока, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Молодой человек был пьян, когда выбрасывал младенца в окно. К счастью ребенок не пострадал - его поймал неравнодушный прохожий. Мужчина рассказал следователям, что стоял рядом с магазином и услышал звон разбитого стекла, а затем и малыша на подоконнике. Понимая, что ребенку грозит опасность, он бросился дому и поймал грудничка.

ИСТОЧНИК KP.RU