2019-06-10T12:58:35+03:00
Происшествия

На Урале мужчина спас младенца, которого пытались убить, выкинув из окна

Грудничок не пострадал благодаря неравнодушному прохожему
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Североуральске случайный прохожий стал настоящим героем после того, как спас от верной гибели двухмесячного малыша. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, ребенка хотел убить пьяный матери. Когда женщина ушла в магазин, он разбил в квартире окно и намеревался выкинуть его с первого этажа.

- Благодаря счастливому стечению обстоятельств младенец не получил каких-либо травм, поскольку его поймал на руки 44-летний мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия и не оставшийся безучастным к происходящим событиям, - отметили в Следственном комитете.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Мужчина рассказал следователям, что стоял рядом с магазином и услышал звон разбитого стекла, а затем и малыша на подоконнике. Понимая, что ребенку грозит опасность, он бросился дому и поймал грудничка.

- Времени на принятие решения совсем не оставалось, - добавили в СУ СКР. - Очевидец вплотную подбежал к злополучному окну и успел поймать на руки выброшенного ребёнка. В дальнейшем младенец был доставлен в больницу, откуда в ближайшее время его уже выпишут, потому что каких-либо травм мальчик не получил, благодаря своему случайному спасителю.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Злоумышленник уже задержан, ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего). Руководители территориального отдела СКР готовятся поощрить спасителя ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сбежавший из эстонской тюрьмы преступник засветился в России из-за собаки
Прибалтийский «граф Монте-Кристо» для побега выломал оконные решетки, сам построил лестницу и перемахнул через ограду. Четыре года он успешно скрывался, но не удержался от снимка со щенком…
Новости 24
В Челябинске задержали фургон с тонной контрафактной водки, которую везли на свадьбу в Екатеринбурге
Болевая точка: уральский художник нарисовал картину о протестах в скере у Театра драмы
В Екатеринбург приехала комиссия, которая проверит готовность города к Универсиаде-2023
В Екатеринбурге за год число аварий с детьми выросло в два раза
Суд отказался выпускать из под домашнего ареста экс-начальника Свердловской железной дороги
В Екатеринбурге с фирмы по строительству дорог взыскали 350 тысяч за нарушение ПДД
Уралец Сергей Карякин провалил первый этап крупнейшей квадровой гонки страны
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
Без лица и в капюшоне: скульптура уличным художникам появилась в центре Екатеринбурга
В Камышлове осудили экс-главу ветстанции, которая за взятки покрывала местного мясодела
Свердловская область заняла второе место в России по количеству жилья для детей-сирот
В начале этой недели уральцев ждут жара, дожди и грозы
Продажа квартиры вынудила екатеринбурженку погасить долги по алиментам
Младшему два года: в Екатеринбурге в авариях за сутки пострадали три ребенка
На Урале разыскивают двух подростков
Екатеринбург возобновляет прямое авиасообщение с Нижнекамском
В многоэтажке Екатеринбурга начался пожар