На Урале мужчина спас младенца, которого пытались убить, выкинув из окна

В Североуральске случайный прохожий стал настоящим героем после того, как спас от верной гибели двухмесячного малыша. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, ребенка хотел убить пьяный матери. Когда женщина ушла в магазин, он разбил в квартире окно и намеревался выкинуть его с первого этажа.

- Благодаря счастливому стечению обстоятельств младенец не получил каких-либо травм, поскольку его поймал на руки 44-летний мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия и не оставшийся безучастным к происходящим событиям, - отметили в Следственном комитете.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Мужчина рассказал следователям, что стоял рядом с магазином и услышал звон разбитого стекла, а затем и малыша на подоконнике. Понимая, что ребенку грозит опасность, он бросился дому и поймал грудничка.

- Времени на принятие решения совсем не оставалось, - добавили в СУ СКР. - Очевидец вплотную подбежал к злополучному окну и успел поймать на руки выброшенного ребёнка. В дальнейшем младенец был доставлен в больницу, откуда в ближайшее время его уже выпишут, потому что каких-либо травм мальчик не получил, благодаря своему случайному спасителю.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Злоумышленник уже задержан, ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего). Руководители территориального отдела СКР готовятся поощрить спасителя ребенка.