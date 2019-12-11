В уральской колонии начали шить бронежилеты

СЕГОДНЯ 06:51 2019-12-11T06:51:46+03:00

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В воспитательной колонии Кировграда начали шить бронежилеты. Руководство ВК планирует заключить контракт на пошив крупной партии на весь 2020 год. Сейчас делом заняты 32 человека – три группы учащихся по профессии «Швея».

- Воспитанники трудятся с огромным желанием, отдавая всю свою энергию работе, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - Помимо достойного результата, осужденные также получают опыт работы на швейном производстве, который является крайне важным аспектом для их дальнейшего трудоустройства, уже после освобождения.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В этом году воспитанники выполнили заказ на 17,5 тысяч полотенец и только же простыней. За успешно выполненную в срок работу всем им было разрешено выехать за пределы колонии. А некоторым даже выплатили премии.

Кстати, не так давно мы рассказывали, что в Екатеринбурге, рядом с центральным стадионом, где находится ИК-2, в следующем году откроется «тюремный шоурум». Там будут продавать изделия заключенных, а на втором этаже здания хотят построить музей.

ИСТОЧНИК KP.RU