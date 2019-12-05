2019-12-05T11:45:03+03:00
Общество

«Кофейня, коворкинг или магазин?»: рассказываем, что строят в центре Екатеринбурга на территории ИК-2

Новое модное здание начали замечать горожане
Мария Трапезникова
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На территории ИК-2 строят магазин, в котором будут продавать изделия заключенных. Фото: Наталья Шахова в FacebookНа территории ИК-2 строят магазин, в котором будут продавать изделия заключенных. Фото: Наталья Шахова в Facebook
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В самом центре столицы Урала, рядом с главным стадионом «Екатеринбург Арена», на территории ИК-2 строят новое здание, внешне больше напоминающее новую кофейню или коворкинг. Но оказалось, что это будет магазин. И не простой, а такой, где будут продавать изделия заключенных.

- Это будет выставочно-торговый комплекс. Его площадь – больше 200 «квадратов». На первом этаже мы точно разместим магазин, в котором будем продавать – на начальном этапе – промышленные изделия, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. – То есть, в основном, это все мебель, швейные изделия, сувениры. И все это делают своими руками заключенные ИК-2.

Ближе к лету у магазина появится пристрой, в котором будут выставлять беседки и срубы домов – то есть, крупногабаритные изделия. На втором этаже в планах у ГУФСИН открыть музей, в котором выставят все изъятые у заключенных предметы.

- Может, получится в формате «разреза» показать, как заключенные проносят в колонию эти предметы, - добавил Левченко. – Помимо этого хотим поставить элементы сооружений охранных в колониях, которые уже не функционируют.

Работать магазин начнет во втором квартале 2020 года. Оказывается, это не первый проект – еще один существует в Нижнем Тагиле, но о нем мало кто знает. А в будущем, если все пройдет хорошо, ГУФСИН откроет интернет-магазин с этими же изделиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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