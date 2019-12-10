Дороги Нижнего Тагила будет ремонтировать «Тагилдорстрой»

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-10T18:18:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Тагиле определили исполнителя национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Им стал «Тагилдорстрой». В 2020 году организация реконструирует 22 участка дорог на 626 миллионов.

- То, что реализовать национальный проект в Нижнем Тагиле будет Тагилдорстрой, для города выгодно. Во-первых, предприятие местное и занимается не только ремонтами, но и эксплуатационным содержанием дорог, следовательно будет проводить работы качественно. Во-вторых, специалисты Тагилдорстроя прекрасно зарекомендовали себя при ремонте объектов БКАД на территории нашего города в 2019 году, - рассказал глава города Владислав Пинаев.

Работы по реконструкции дорог начнутся уже 20 марта. Завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию предстоит до 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU