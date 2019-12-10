2019-12-10T18:18:12+03:00
Общество

Дороги Нижнего Тагила будет ремонтировать «Тагилдорстрой»

В 2020 году организация реконструирует дороги 22 участка дорог
Алина СУРИНА
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Дорого Нижнего Тагила обновят к сентябрю 2020 годаДорого Нижнего Тагила обновят к сентябрю 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле определили исполнителя национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Им стал «Тагилдорстрой». В 2020 году организация реконструирует 22 участка дорог на 626 миллионов.

- То, что реализовать национальный проект в Нижнем Тагиле будет Тагилдорстрой, для города выгодно. Во-первых, предприятие местное и занимается не только ремонтами, но и эксплуатационным содержанием дорог, следовательно будет проводить работы качественно. Во-вторых, специалисты Тагилдорстроя прекрасно зарекомендовали себя при ремонте объектов БКАД на территории нашего города в 2019 году, - рассказал глава города Владислав Пинаев.

Работы по реконструкции дорог начнутся уже 20 марта. Завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию предстоит до 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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