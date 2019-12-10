Стало известно, как предполагаемый убийца с Уктуса готовился к преступлению

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-10T16:03:25+03:00

У Алексея Александрова есть жена и трехлетний сын. Фото: СОЦСЕТИ

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Стало известно, как предполагаемый убийца с Уктуса, 34-летний фотограф Алексей Александров, готовился к преступлению. По словам официальных представителей СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области, Алексей использовал квадрокоптер для изучения местности.

Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова. Фото: СОЦСЕТИ

- В настоящее время сотрудники угрозыска проверяют «снайпера» на причастность к иным тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным ранее в регионе. В его жилище полицейские обнаружили много чего не только криминального, но, мягко говоря, странного. Все это сейчас анализируется и обобщается, чтобы установить точный мотив произошедшего. Один миллион рублей, который ГУ МВД России по Свердловской области обещало в качестве вознаграждения за реальную помощь общественности в раскрытии этого резонансного дела, останется в бюджете государства, - отметил пресс-секретарь свердловского главка, полковник Валерий Горелых.

Алексея Александрова задержали 9 декабря, когда он шел на работу. Мужчина уже дал признательные и завтра ему изберут меру пресечения. Следователи будут просить суд отправить его в СИЗО.

Напомним, что тела Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой были найдены 26 августа 2018 года. Чтобы раскрыть это преступление, сыщики опросили более 200 человек и провели около 300 экспертиз.

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ИСТОЧНИК KP.RU