Следователи подключились к проверке бездомных собак, которые в Березовском покусали мальчика

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-09T12:01:54+03:00

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Следователи Березовского подключились к проверке бездомных собак, которые накануне набросились на 11-летнего мальчика и сильно покусали его. Неприятный инцидент произошел в одном из новых районов города, им уже заинтересовалась прокуратура и организовала проверку.

- В рамках проверочных мероприятий следователями СКР, в частности, будет выясняться, все ли необходимые меры для обеспечения безопасности граждан были приняты со стороны лиц, ответственных за отлов и содержание бездомных животных, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Для того, чтобы понять, насколько серьезные травмы собаки причинили мальчику, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU