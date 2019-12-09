2019-12-09T12:01:54+03:00
Происшествия

Следователи подключились к проверке бездомных собак, которые в Березовском покусали мальчика

Неприятный инцидент произошел накануне в одном из новых районов города
Мария Трапезникова
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Следователи тоже решили проверить бездомных собак в БерезовскомСледователи тоже решили проверить бездомных собак в БерезовскомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следователи Березовского подключились к проверке бездомных собак, которые накануне набросились на 11-летнего мальчика и сильно покусали его. Неприятный инцидент произошел в одном из новых районов города, им уже заинтересовалась прокуратура и организовала проверку.

- В рамках проверочных мероприятий следователями СКР, в частности, будет выясняться, все ли необходимые меры для обеспечения безопасности граждан были приняты со стороны лиц, ответственных за отлов и содержание бездомных животных, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Для того, чтобы понять, насколько серьезные травмы собаки причинили мальчику, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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