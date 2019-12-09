2019-12-09T06:53:30+03:00
Происшествия

Свердловская прокуратура проверит бродячих собак, которые в Березовском покусали маленького мальчика

Неприятный инцидент произошел накануне днем
Мария Трапезникова
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Стая бродячих собак напала на маленького мальчикаСтая бродячих собак напала на маленького мальчикаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне в Березовском, что под Екатеринбургом, произошел очередной неприятный инцидент с бродячими собаками. Стая четвероногих набросилась и покусала маленького 11-летнего мальчика, который шел к репетитору.

- Одна из собак укусила ребенка за ногу, а другие растерзали пакет, где были только принадлежности для занятий, - уточнили в прокуратуре. – По предварительной информации, ребенок был обследован в травмпункте, на ноге зафиксировали следы укусов. Со слов мамы, мальчик был сильно напуган.

Сейчас прокуратура взяла бродячих животных на контроль – она выяснит, являются ли собаки действительно бездомными. И если это так, то будут проверены требования законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова. И заключен ли в этом году контракт на их поимку и содержание.

- Кроме того, прокуратура запросила в больнице документы с целью выяснения степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенка, - добавили в пресс-службе. – Если у животных будет установлен хозяин, прокуратура рассмотрит вопрос об обращении в суд с требованием компенсировать ребенку моральный вред.

Кстати, это уже не первый такой случай – недавно мы рассказывали, как в Североуральске десять псов бегали по улице и распугивали прохожих своим лаем. Одного мужчину они едва не загнали под колеса проезжающей мимо машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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