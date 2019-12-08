Инновационный подход к уборке с роботом-пылесосом Polaris PVCR 0930 SmartGo

СЕГОДНЯ 19:42 2019-12-08T19:44:54+03:00

Умный помощник подходит как для сухой, так и для влажной уборки

Изменить размер текста: A A

Компания Polaris представляет новинку, разработанную совместно со швейцарскими инженерами: робот-пылесос нового поколения, который не только соберет пыль, но и сделает влажную уборку дома. Занимайтесь любимыми делами, не тратя время на уборку.

Благодаря технологии GyroInside, робот-пылесос составляет карту помещения и строит маршрут уборки, не пропуская ни одного сантиметра, даже в труднодоступных местах и по углам.

Робот-пылесос Polaris PVCR 0930 SmartGo оснащен надежным инверторным мотором IQ-Action. Работая на более высоких оборотах, он создает мощный воздушный поток (по сравнению с универсальными двигателями) и тем самым обеспечивает высокое качество уборки.

робот-пылесос составляет карту помещения и строит маршрут уборки, не пропуская ни одного сантиметра

Умный помощник подходит как для сухой, так и для влажной уборки благодаря встроенным контейнерам для воды и пыли. Три электрощетки и сверхточная ориентация в пространстве помогают роботу-пылесосу качественно выполнять уборку.

С технологией контроля подачи воды SmartDrop не придется переживать за расход или утечку воды из контейнера: когда робот останавливается, подача воды прекращается.

Модель выполнена в плоском корпусе металлического цвета, поэтому стильно выглядит и легко справляется с уборкой под мебелью.

Робот-пылесос Polaris PVCR 0930 SmartGo - инновационный домашний помощник последнего поколения. Теперь поддерживать чистоту и уют дома стало еще проще.