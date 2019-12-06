СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-06T19:31:45+03:00

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Областное ГИБДД меняет график работы из-за сбоев в системе, которые увеличивают время регистрации водителей. Госавтоинспекция на Чкалова, 1 будет работать все выходные - в ближайшие воскресенье и понедельник двери будут открыты с 9 до 15 часов. Также изменен график работы в четверг, 12 декабря -подразделение будет вести прием граждан с 9 часов.

- В эти дни граждане смогут обратиться в подразделение для получения государственных услуг, связанных с регистрационно-экзаменационной деятельностью Госавтоинспекции, а также выдачи готовых документов, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

В ГИБДД добавили, что за получением водительского удостоверения, в том числе международного, можно обратиться в многофункциональные центры, которые работают в каждом районе Екатеринбурга.

Напомним, из-за сбоя в системе увеличилось время выдачи номеров и водительских прав. Поэтому в областной госавтоинспекции образовались большие очереди. Сейчас специалисты восстанавливают работу информационной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU