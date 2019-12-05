2019-12-05T19:05:00+03:00
Общество

Не могут получить права и номера: в свердловской госавтоинспекции произошел технический сбой

Из-за поломки в информационной системе увеличились сроки проведения регистрационных действий
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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В свердловской госавтоинспекции произошел технический сбой. Из-за поломки в информационной системе увеличились сроки проведения регистрационных действий, таких как получение водительских прав и получение номеров. В ГИБДД из-за этого днем организовались большие очереди.

- В настоящее время наблюдаются технические сбои в работе Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Это приводит к увеличению времени обработки заявлений граждан на получение государственных услуг, связанных с регистрационно-экзаменационной деятельностью Госавтоинспекции, а также выдачи готовых документов, - рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Специалисты работают над устранением этой проблемы. Но пока неизвестно, смогут ли завтра уральцы получить документы и номера быстрее. Поэтому сотрудники ГИБДД рекомендуют перенести визит в Госавтоинспекцию до момента восстановления работоспособности системы.

Напомним, недавно уральцы стояли в очередях, чтобы пройти транспортную комиссию и получить справку по старой цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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