Боролись с огнем дольше двух часов: в Екатеринбурге потушили пожар в здании на Радищева

СЕГОДНЯ 18:32 2019-12-06T18:32:32+03:00

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В Екатеринбурге потушили пожар в здании на Радищева, 60. Работу спасателей усложнял сильный ветер - из-за него огонь быстрее распространялся. Во время пожара у здания обрушилась кровля и даже была угроза распространения огня на соседние строения. Спасатели тушили пожар дольше двух часов. Пожарным пришлось даже вскрывать металлические конструкции для доступа к скрытым очагам пожара.

- В 19:55 (мест) огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в административном здании по ул.Радищева. Для тушения огня сверху был задействован лафетный ствол, установленный на высотной технике – коленчатом подъёмнике. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций, - рассказали в МЧС свердловской области.

Пожар, площадь которого составила 1200 квадратных метров, ликвидировали 84 человека личного состава и 25 единиц пожарно-спасательной техники. В пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU