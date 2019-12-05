2019-12-05T17:27:45+03:00
Общество

В Екатеринбурге гидам запретили проводить экскурсии по Храму на Крови

Водить туристов теперь можно только с разрешения РПЦ
Алина СУРИНА
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В Храм на Крови на экскурсию можно теперь попасть только с разрешения РПЦВ Храм на Крови на экскурсию можно теперь попасть только с разрешения РПЦФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге запретили гидам проводить экскурсии по Храму на Крови. Водить туристов теперь можно только с разрешения РПЦ. Такие изменения произошли из-за принятия 1 нобря в России закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Это решение расстроила многих екатеринбуржцев. Например, свое мнение высказал в Facebook телеведущий Евгений Енин.

- Как-то это чуток бредовенько. В храме на крови я был, например, именно на экскурсии с Любой Сусляковой - водил дочь по красной линии, с заходом в храм на крови. Причем, рассказывала не только Люба, но и я, есть мне, что сказать про этот храм. И что, кто-то должен запретить нам разговаривать в храме, построенном на наши же налоги, - написал на своей странице в Facebook Евгений Енин.

В Екатеринбургской епархии считают, что благодаря этому закону они смогут защищать туристов и паломников от недостоверной информации о святынях и православной вере, которую преподносят «серые гиды». Они, по словам руководителя экскурсионного бюро обители на Ганиной Яме Елены Костиной могут даже не готовиться к экскурсии.

- Он может вместо исторической справки хоть анекдоты рассказывать своей группе, лишь бы выглядеть в глазах людей, с которых он взял деньги, обаятельным и привлекательным. Если слово «этика» такому профессионалу до сих пор было неизвестно, и он мог спокойно пренебрегать чужим мнением, чужими правилами, чужими канонами, то сейчас закон ограждает хозяев дома от такого гостя. Теперь всем придется соблюдать правила поведения в религиозных организациях и не нарушать прав верующих, - рассказала руководитель экскурсионного бюро обители на Ганиной Яме Елена Костина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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