С пересадкой в Екатеринбурге: в Кольцово прилетела из Праги семья редких обезьянок
Уральские таможенники проверили в Кольцово живой груз. В Екатеринбург прилетела целая семья редких обезьян - эдиповых тамаринов. Четырех приматов везут из Праги в зоопарк Читы.
- По прилёту обезьян встретили специалисты екатеринбургского зоопарка, которые осмотрели животных. По словам экспертов, обезьяны хорошо перенесли полет.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Для таможенников обезьяны хоть и живой, но товар. Приматы попали под таможенную процедуру «импорт», - сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
В ожидании следующего рейса обезьяны проведут на таможенном посту аэропорта Кольцово в грузовом отделении. Через сутки они улетят в другой город.
ИСТОЧНИК KP.RU