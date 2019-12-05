С пересадкой в Екатеринбурге: в Кольцово прилетела из Праги семья редких обезьянок

СЕГОДНЯ 09:10 2019-12-05T09:10:39+03:00

Таможенники проверили животных и отправили дальше. Приматов везут в зоопарк Читы

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Уральские таможенники проверили в Кольцово живой груз. В Екатеринбург прилетела целая семья редких обезьян - эдиповых тамаринов. Четырех приматов везут из Праги в зоопарк Читы.

- По прилёту обезьян встретили специалисты екатеринбургского зоопарка, которые осмотрели животных. По словам экспертов, обезьяны хорошо перенесли полет.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Для таможенников обезьяны хоть и живой, но товар. Приматы попали под таможенную процедуру «импорт», - сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В ожидании следующего рейса обезьяны проведут на таможенном посту аэропорта Кольцово в грузовом отделении. Через сутки они улетят в другой город.

ИСТОЧНИК KP.RU