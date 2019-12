Британские эксперты признали Альфа-Банк «Банком года в России»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-03T12:35:56+03:00

Изменить размер текста: A A

По версии международного журнала The Banker, Альфа-Банк стал «Банком года в России» («Bank of the Year in Russia 2019»). Награда была вручена за впечатляющие темпы роста, успешную реализацию стратегических проектов и технологическое превосходство.

Специалисты журнала похвалили Альфа-Банк за достижения в сфере цифровой трансформации. Они были впечатлены тем, как финансовая организация модернизировала свое мобильное приложение «Альфа-Мобайл». Эксперты высоко оценили инновационные продукты банка: мгновенный выпуск карт; «семейный счет», к которому можно подключить до четырех человек; цифровые сервисы для тех, кто взял ипотеку; виртуальную карты для предпринимателей. Сотрудникам The Banker понравился сервис, позволяющий подтверждать платежи корпоративных клиентов с помощью отпечатка пальца. Novostivolgograda.ru пишет, что эксперты журнала отметили, что успеху Альфа-Банка сопутствует рост финансовых показателей. Судя по отчету за прошлый год, которые оценивало жюри, достаточность капитала первого уровня увеличилась на 13,1% до семи миллиардов рублей, достигла семи миллиардов долларов, активы выросли на 5,5% до 47 миллиардов долларов, а рентабельность капитала и операционная эффективность составили, соответственно, 19,5% и 39,4%.

По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, вручение данной награды лишь подтверждает лидерство банка. В данный момент финансовая организация является самым phygital банком в России, сочетающим цифровой и физический клиентский опыт. За год клиентов Альфа-Банка стало больше на один миллион человек, отметил Верхошинский.

Директор сообщил, что в магазине AppStore у мобильного приложения Альфа-Банка самая высокая оценка в мире. Чтобы оформить карту через приложение, достаточно всего несколько секунд.

Прошло 10 лет с того момента, как Альфа-Банк первым в РФ запустил интернет- и мобильный банк. Теперь финансовая организация снова первой создает физическую сеть нового поколения (phygital branch). Эти достижения отметили эксперты британского ежемесячника The Banker, который выходит в Лондоне с 1926 года. Сферой специализации журнала являются международные финансы. Ежегодно лучшие банки получают от издания награды The Banker Awards.

ИСТОЧНИК KP.RU