Появилось видео задержания отца-сектанта, обвиняемого в убийстве сына в Екатеринбурге
Следственный комитет опубликовал видео задержания Ивана Казанцева – отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика. На кадрах видно, как бойцы спецназа сажают обвиняемого в машину, а потом допрашивают.
Появилось видео задержания отца-сектанта, обвиняемой в убийстве сына в Екатеринбурге.Видео: CКР
- Что вы сейчас делали?
- Ехал к жене.
- Где ваш второй сын?
- У меня один сын, - отвечает напуганный Казанцев.
- Жена сказала, что у вас двое детей.
Вторым обвиняемым по делу проходит 48-летняя Земфира Гайнуллина, которая была лидером секты «ученики Иисуса Христа». Отметим, что Казанцева уже арестовали до конца января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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