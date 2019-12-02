2019-12-02T15:22:30+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания отца-сектанта, обвиняемого в убийстве сына в Екатеринбурге

Ивана Казанцева задержали в Уфе
Олег ГАЛИМОВ
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Казанцева уже арестовали до конца января 2020 годаКазанцева уже арестовали до конца января 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет опубликовал видео задержания Ивана Казанцева – отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика. На кадрах видно, как бойцы спецназа сажают обвиняемого в машину, а потом допрашивают.

Появилось видео задержания отца-сектанта, обвиняемой в убийстве сына в Екатеринбурге.Видео: CКР

- Что вы сейчас делали?

- Ехал к жене.

- Где ваш второй сын?

- У меня один сын, - отвечает напуганный Казанцев.

- Жена сказала, что у вас двое детей.

Вторым обвиняемым по делу проходит 48-летняя Земфира Гайнуллина, которая была лидером секты «ученики Иисуса Христа». Отметим, что Казанцева уже арестовали до конца января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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