Появилось видео задержания отца-сектанта, обвиняемого в убийстве сына в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-02T15:22:30+03:00

Казанцева уже арестовали до конца января 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Следственный комитет опубликовал видео задержания Ивана Казанцева – отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика. На кадрах видно, как бойцы спецназа сажают обвиняемого в машину, а потом допрашивают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/747294" frameborder="0"></iframe> Появилось видео задержания отца-сектанта, обвиняемой в убийстве сына в Екатеринбурге.Видео: CКР

- Что вы сейчас делали?

- Ехал к жене.

- Где ваш второй сын?

- У меня один сын, - отвечает напуганный Казанцев.

- Жена сказала, что у вас двое детей.

Вторым обвиняемым по делу проходит 48-летняя Земфира Гайнуллина, которая была лидером секты «ученики Иисуса Христа». Отметим, что Казанцева уже арестовали до конца января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU