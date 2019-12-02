Отца 9-летнего мальчика, убитого во время «изгнания бесов» в Екатеринбурге арестовали на 2 месяца

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-02T14:20:54+03:00

Он будет находиться под стражей до 26 января

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В Ленинском суде Екатеринбурга сегодня, 2 декабря, выбирали меру пресечения для Ивана Казанцева, отца 9-летнего мальчика, тело которого было найдено в парке 28 ноября. По одной из версий, мальчика били, а скончался он от удушья из-за кляпа, вставленного в рот. Таким образом родители-сектанты пытались «изгнать бесов». Выслушав доводы следствия судья определил:

- По 26 января 2020 года арестовать Ивана Казанцева.

После него меру пресечения должны выбрать Земфире Гайнуллиной, лидеру секты, в которой состояли родители убитого мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU