2019-12-02T12:00:41+03:00
Общество

Под Екатеринбургом за 45 миллионов продают гигантский «песочный» замок

Строительство в нем закончено на 98%
Мария Трапезникова
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Фото: сервис "Авито"Фото: сервис "Авито"
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Под Екатеринбургом, в районе поселка Балтым, продают гигантский загородный отель, оформленный в стиле песочного замка. Строительство в нем завершено на 98%. Купить его можно будет за 45 миллионов рублей. По словам продавца, эта цена значительно снижена.

- В отеле шесть этажей – 20 номеров, ресепшен и банный комплекс, двухэтажный ресторан с профессиональной кухней и комнатами для персонала, банкетный зал со сценой для проведения свадеб до 70 человек, - говорится в объявлении, опубликованном на сервисе «Авито».

Фото: сервис "Авито"

Фото: сервис "Авито"

Фото: сервис "Авито"

Фото: сервис "Авито"

В строительство отеля вложено больше 150 миллионов рублей.

Мы, кстати, не так давно рассказывали про пляжный комплекс «Куба», который находится на Большом Конном полуострове. За него просят 110 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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