2019-11-18T17:15:47+03:00
Общество

В Екатеринбурге за сто миллионов продают «Кубу»

Рассказываем, что предлагают за эти деньги
Евгений Стоянов
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Легендарный пляжный комплекс находится на полуострове Большой Конный. Фото: AvitoЛегендарный пляжный комплекс находится на полуострове Большой Конный. Фото: Avito
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В Екатеринбурге выставили на продажу пляжный комплекс «Куба», который находится на полуострове Большой Конный. Общая площадь легендарного объекта составляет 3000 квадратных метров.

На территории комплекса есть просторный ресторан Fidel, административные здания, футбольное поле площадью 829, волейбольная площадка, гостиница (правда, не достроенная), бани и другие объекты.

За все это великолепие просят 110 миллионов рублей.

Общая площадь комплекса 3000 квадратных метра. Фото: Avito

Общая площадь комплекса 3000 квадратных метра. Фото: Avito

- В целом весь объект функционирует. Главное – им нужно заниматься и продолжать вкладывать финансы, - говорится в объявлении на Avito.

Также перед комплексом есть парковка на 50 мест, но она не находится в собственности.

- Все документы готовы к сделке, - уточнил представитель продавца в разговоре с «Комсомолкой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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