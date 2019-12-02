2019-12-02T10:54:50+03:00
Общество

Фонд святой Екатерины раздаст екатеринбуржцам памятные монетки

Рассказываем, где и в какое время можно забрать сувенир
Мария Трапезникова
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Монетки выдавались всем, кто участвовал в опросе по строительству храма в ЕкатеринбургеМонетки выдавались всем, кто участвовал в опросе по строительству храма в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Фонд святой Екатерины раздаст памятные монетки тем горожанам, которым они не достались во время общегородского опроса о строительстве храма. Напомним, что он проходил в Екатеринбурге 13 октября.

Монеты с изображением святой великомученицы можно будет получить с 3 по 8 декабря на семи площадках города.

- Для удобства площадки работают в будни с 10:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 18:00, - уточнили в фонде. – Монету можно получить на любой площадке, выбрав наиболее удобную. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Рассказываем, по каким адресам можно забрать монетки:

Забрать монетку можно по одному из этих семи адресов

Забрать монетку можно по одному из этих семи адресов

ИСТОЧНИК KP.RU

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