Фонд святой Екатерины раздаст екатеринбуржцам памятные монетки
Фонд святой Екатерины раздаст памятные монетки тем горожанам, которым они не достались во время общегородского опроса о строительстве храма. Напомним, что он проходил в Екатеринбурге 13 октября.
Монеты с изображением святой великомученицы можно будет получить с 3 по 8 декабря на семи площадках города.
- Для удобства площадки работают в будни с 10:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 18:00, - уточнили в фонде. – Монету можно получить на любой площадке, выбрав наиболее удобную. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
Рассказываем, по каким адресам можно забрать монетки:
Забрать монетку можно по одному из этих семи адресов
ИСТОЧНИК KP.RU