Версия Барби от «Почты России»: уральцы смогут купить на Новый год брендированных почтовых кукол
На полках почтовых отделений Свердловской области появились брендированные куклы, которые являются своеобразной «русской» версией знаменитых кукол Барби. Пока что у игрушек всего три личности – оператор почтовой связи Милана, сотрудница почты Полина и ее постоянный клиент – путешественница Марина.
- Можно смело назвать этот эксперимент с куклами своеобразным знакомством с профессией, - отметила начальник Главпочтампта Наталья Доронина. – Мы расширяем ассортимент нашей продукции в преддверии новогодних праздников.
Сейчас, кроме кукол, на полках можно найти различные конструкторы с символикой «Почты России», модели самолетов и автомобилей, почтовый шоколад и канцелярские товары.
ИСТОЧНИК KP.RU