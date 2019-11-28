Версия Барби от «Почты России»: уральцы смогут купить на Новый год брендированных почтовых кукол

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-28T10:55:31+03:00

Пока что у игрушек всего три личности – две сотрудницы почты и клиентка

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На полках почтовых отделений Свердловской области появились брендированные куклы, которые являются своеобразной «русской» версией знаменитых кукол Барби. Пока что у игрушек всего три личности – оператор почтовой связи Милана, сотрудница почты Полина и ее постоянный клиент – путешественница Марина.

- Можно смело назвать этот эксперимент с куклами своеобразным знакомством с профессией, - отметила начальник Главпочтампта Наталья Доронина. – Мы расширяем ассортимент нашей продукции в преддверии новогодних праздников.

Сейчас, кроме кукол, на полках можно найти различные конструкторы с символикой «Почты России», модели самолетов и автомобилей, почтовый шоколад и канцелярские товары.

ИСТОЧНИК KP.RU