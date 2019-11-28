Уральского стоматолога оштрафовали за работу без лицензии
Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал стоматолога за работу без лицензии. Он работал в Белоярском районе, в салоне «Шоколад» - и его клинику решила проверить местная прокуратура.
- После проверки выяснилось, что у стоматолога, который является ИП клиники, лицензия отсутствовала, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – А оказание медицинской услуги без нее нарушает права граждан в сфере охраны здоровья и может повлечь негативные для них последствия.
На стоматолога завели дело об административном правонарушении. Заявление передано в Арбитражный суд Свердловской области, после чего ему назначили штраф в размере четырех тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU