2019-11-28T10:34:38+03:00
Общество

Уральского стоматолога оштрафовали за работу без лицензии

Ему заставили заплатить всего четыре тысячи рублей
Мария Трапезникова
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Врач работал без лицензииВрач работал без лицензииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал стоматолога за работу без лицензии. Он работал в Белоярском районе, в салоне «Шоколад» - и его клинику решила проверить местная прокуратура.

- После проверки выяснилось, что у стоматолога, который является ИП клиники, лицензия отсутствовала, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – А оказание медицинской услуги без нее нарушает права граждан в сфере охраны здоровья и может повлечь негативные для них последствия.

На стоматолога завели дело об административном правонарушении. Заявление передано в Арбитражный суд Свердловской области, после чего ему назначили штраф в размере четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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