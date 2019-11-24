2019-11-24T15:50:02+03:00
Общество

Больше всего уральцы любят американские автомобили

В Свердловской области зарегистрировано порядка 111,3 тысяч машин производства США
Мария Трапезникова
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Урал занял четвертое место в ТОП-10 всех любителей американских машинУрал занял четвертое место в ТОП-10 всех любителей американских машинФото: Евгения ГУСЕВА
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Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, где водители больше всего любят автомобили американских брендов. Оказалось, что на Урале насчитывается порядка 111,3 тысяч машин из США.

- На первом месте среди любителей американских марок – Москва и Подмосковье (325,8 и 271,1 тысяча). Замыкает тройку Санкт-Петербург, где насчитывается 191,2 тысячи машин из США, - рассказали аналитики сервиса «АвтоСтат». – На эти три субъекта РФ приходится почти четверть (24%) всех американских машин в стране.

На четвертом месте – Краснодарский край (135,7 тысяч) и Свердловская область (111,3 тысячи).

А всего в России зарегистрировано больше трех миллионов американских машин – это примерно 7,4% всего автопарка страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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