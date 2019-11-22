Прокуроры вернули уральским бизнесменам 8,5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-22T13:25:04+03:00

А всего по России бизнесменам вернули 47 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такая сумма накопилась за последние четыре года

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Сегодня в Екатеринбург с визитом прилетел генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Он провел личный прием представителей малого и среднего бизнеса со всей территории УрФО.

Так, по его словам, только за последние полтора года усилиями прокуроров бизнесменам со всей России вернули больше 47 миллиардов рублей долгов по государственным и муниципальным контрактам. Для этого они провели больше 300 проверок.

А конкретно в УрФО перед бизнесменами полностью закрыли долги в 8,5 миллиарда рублей – это данные за последние четыре года.

- Также генпрокурор выступил за продолжение формата личных встреч с бизнесменами, который дает возможность получить информацию «из первых рук» и оперативно решать все возникающие проблемы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Несколько личных приемов уже запланированы на следующий год в Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

ИСТОЧНИК KP.RU