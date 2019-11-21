Готовьтесь к пробкам: Юрий Чайка пообщается с бизнесменами в Екатеринбурге
Генеральный прокурор России Юрий Чайка днем 22 ноября прилетит в Екатеринбург. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе ведомства.
Визит в уральскую столицу связан с чередой встреч Генерального прокурора и бизнесменов в регионах страны. Первая такая встреча пройдет в Екатеринбурге. В ходе поездки Юрий Чайка проведет личный прием представителей бизнеса.
Основанием для визита стали многочисленные жалобы от предпринимателей в генеральную прокуратуру. Часть из них касается плановых и внеплановых проверок бизнесменов.
Отметим, что во время прошлого визита Юрия Чайки в Екатеринбурге центр города встал в пробках.
ИСТОЧНИК KP.RU