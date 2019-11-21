Готовьтесь к пробкам: Юрий Чайка пообщается с бизнесменами в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-21T14:47:46+03:00

Юрий Чайка приезжал в Екатеринбург осенью 2018 года на юбилей вуза, который окончил в 1976 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка днем 22 ноября прилетит в Екатеринбург. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Визит в уральскую столицу связан с чередой встреч Генерального прокурора и бизнесменов в регионах страны. Первая такая встреча пройдет в Екатеринбурге. В ходе поездки Юрий Чайка проведет личный прием представителей бизнеса.

Основанием для визита стали многочисленные жалобы от предпринимателей в генеральную прокуратуру. Часть из них касается плановых и внеплановых проверок бизнесменов.

Отметим, что во время прошлого визита Юрия Чайки в Екатеринбурге центр города встал в пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU