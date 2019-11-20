СЕГОДНЯ 18:10 2019-11-20T19:44:50+03:00

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На Уралмаше в Сквере Дружбы появилась «Гармония». Скульптуру сделал знаменитый румынский скульптор Чиприан Хопыртиан, который участвовал в создании знаменитого туристического маршрута «Мраморная миля» в Полевском. Арт-объект поставили недалеко от выхода из станции метро «Машиностроителей». По словам главы района, сквер ждут и другие изменения.

Фото: Роман Кравченко в Facebook

- Мы будем и дальше развивать Сквер Дружбы Народов, но не бездумным размещением чего угодно и посадкой деревьев, «чтобы были». Все, что здесь появляется, имеет свою историю. Мы хотим сделать не просто культурно-зеленое пространство. Мы хотим сделать то, чем жители Орджоникидзевского района смогут гордиться, приводить сюда детей и рассказывать им познавательные вещи, касающиеся как конкретных объектов, так и народов, которые живут на Урале, - рассказал в Facebook Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Фото: Роман Кравченко в Facebook

Напомним, недавно в этом же районе появился еще один арт-объект - «Сердце Уралмаша». Оно символизирует любовь к родному району, а шестеренки внутри - труд, непрерывное движение вперед, динамику и изменение района, и дружность проживающих здесь людей.

ИСТОЧНИК KP.RU