2019-11-20T19:44:50+03:00
Общество

На Уралмаше в Сквере Дружбы появилась «Гармония»

Скульптуру сделал знаменитый румынский скульптор
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Роман Кравченко в FacebookФото: Роман Кравченко в Facebook
Изменить размер текста:

На Уралмаше в Сквере Дружбы появилась «Гармония». Скульптуру сделал знаменитый румынский скульптор Чиприан Хопыртиан, который участвовал в создании знаменитого туристического маршрута «Мраморная миля» в Полевском. Арт-объект поставили недалеко от выхода из станции метро «Машиностроителей». По словам главы района, сквер ждут и другие изменения.

Фото: Роман Кравченко в Facebook

Фото: Роман Кравченко в Facebook

- Мы будем и дальше развивать Сквер Дружбы Народов, но не бездумным размещением чего угодно и посадкой деревьев, «чтобы были». Все, что здесь появляется, имеет свою историю. Мы хотим сделать не просто культурно-зеленое пространство. Мы хотим сделать то, чем жители Орджоникидзевского района смогут гордиться, приводить сюда детей и рассказывать им познавательные вещи, касающиеся как конкретных объектов, так и народов, которые живут на Урале, - рассказал в Facebook Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Фото: Роман Кравченко в Facebook

Фото: Роман Кравченко в Facebook

Напомним, недавно в этом же районе появился еще один арт-объект - «Сердце Уралмаша». Оно символизирует любовь к родному району, а шестеренки внутри - труд, непрерывное движение вперед, динамику и изменение района, и дружность проживающих здесь людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики обещают екатеринбуржцам ослабление мороза
«Угрожают убийством»: родным депутата Гордумы Екатеринбурга мстят за его позицию по скверу
В Екатеринбурге наградили профессиональных спасателей и тех, кто бросился на помощь по зову сердца
Екатеринбуржца, угрожавшего взорвать Храм на Крови не стали заключать под стражу
Глава Екатеринбурга продолжит отстаивать участок над станцией метро «Бажовская» для города
В Свердловской области ищут молодого человека со шрамом на левой брови
В Екатеринбурге выбрали народных участковых
В Академическом открыли участковый пункт полиции
Мясо могло быть заражено инфекцией: в Екатеринбурге сожгли партию говядины
На воспитателя и врача скорой помощи завели дело из-за смерти малыша от инфекции в Екатеринбурге
Новый год уже совсем близко: в Екатеринбурге начали устанавливать главную елку
Энергетики запретили екатеринбуржцам приближаться к теплолюкам
В выходные в Екатеринбурге откроют ледовый каток в ЦПКиО
ЕВРАЗ поставил более 2 тысяч тонн двутавров для крупнейшего ТЦ Екатеринбурга
Ледовый городок в Нижнем Тагиле начнут строить в начале декабря
Российские заводы не могут победить «Беларуса»
В центре Екатеринбурга иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу на красный свет
На благотворительном аукционе в Екатеринбурге выставят ракетку и шорты легендарного теннисиста Федерера
В Крым на поездах поедут отдыхать пенсионеры
Очень «замурчательно»: студенты Екатеринбурга устроили «пушистую» акцию в поддержку толстого котика Виктора
В Екатеринбурге полицейские завершили поиски Бехрузбека Калмаханова
Первая жертва холодов: в центре Екатеринбурга насмерть замерз мужчина в коричневой дубленке
«Называли меня ветреной девушкой»: 15-летнюю модель из Екатеринбурга затравили в социальных сетях