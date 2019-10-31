2019-10-31T18:21:23+03:00
Общество

В Екатеринбурге появится «Сердце Уралмаша» весом в две тонны

Так называется арт-объект, который торжественно откроют 1 ноября на бульваре Культуры
Евгений Стоянов
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Высота арт-объекта 3,5 метра. Фото: "КП-Екатеринбург"Высота арт-объекта 3,5 метра. Фото: "КП-Екатеринбург"
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В пятницу, 1 ноября, горожанам торжественно представят «Сердце Уралмаша».

Так называется арт-объект, который уже установили на бульваре Культуры.

Администрация Орджоникидзевского района объявляла конкурс на лучший дизайн-проект, который появится на Уралмаше. В нем приняли участие 24 работы. Победителя определили весной этого года. Комиссия признала лучшим эскиз, выполненный 17-летней студенткой РГППУ Анжелой Мамшановой.

- Сердце символизирует любовь к родному району, шестеренки внутри – труд, непрерывное движение вперед, динамику и изменение района, дружность проживающих людей и прогресс, - рассказали в администрации Орджоникидзевского района.

Сердце" установили сегодня вечером. Фото: "КП-Екатеринбург"

Сердце" установили сегодня вечером. Фото: "КП-Екатеринбург"

Церемония открытия состоится в 12 часов возле дома №4 – на пересечении с улицей Машиностроителей.

За установкой наблюдал глава района Роман Кравченко. Фото: "КП-Екатеринбург"

За установкой наблюдал глава района Роман Кравченко. Фото: "КП-Екатеринбург"

Высота объекта составила 3,5 метра, а ширина – 4,5 метра. Весит «Сердце Уралмаша» около двух тонн. Арт-объект выполнен из стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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