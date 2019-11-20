В центре Екатеринбурга иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу на красный свет
Этим утром в центре Екатеринбурга, на перекрестке Малышева – Мира, произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал 35-летний мужчина-пешеход. Виновником оказался он сам.
- Водитель иномарки, при повороте налево на зеленый сигнал светофора, сбил пешехода, который перебегал дорогу на красный свет, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области.
В результате сильного удара мужчину реанимацией срочно госпитализировали в ГКБ №36 с травмами различной степени тяжести. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины аварии.
В ГИБДД еще раз напоминают, что переход на красный сигнал светофора является серьезным нарушением. Чаще всего это может привести к тяжелым последствиям. Накануне мы рассказывали о еще одном ДТП, в котором пострадала девочка, которая также перебегала дорогу в неположенном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU