В центре Екатеринбурга иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу на красный свет

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-20T12:28:05+03:00

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Этим утром в центре Екатеринбурга, на перекрестке Малышева – Мира, произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал 35-летний мужчина-пешеход. Виновником оказался он сам.

- Водитель иномарки, при повороте налево на зеленый сигнал светофора, сбил пешехода, который перебегал дорогу на красный свет, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области.

В результате сильного удара мужчину реанимацией срочно госпитализировали в ГКБ №36 с травмами различной степени тяжести. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины аварии.

В ГИБДД еще раз напоминают, что переход на красный сигнал светофора является серьезным нарушением. Чаще всего это может привести к тяжелым последствиям. Накануне мы рассказывали о еще одном ДТП, в котором пострадала девочка, которая также перебегала дорогу в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU