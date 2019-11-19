2019-11-19T17:37:24+03:00
Общество

«Выбежала неожиданно»: в Екатеринбурге школьницу, перебегавшую дорогу, сбила иномарка

Девочка торопилась на трамвай
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Фото: ГИБДД ЕкатеринбургаФото: ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге школьницу, перебегавшую дорогу, сбила иномарка. ДТП произошло в 15:20 на перекрестке улиц Бакинских комиссаров - Кировоградская. 13-летнюю девочку увезли с места происшествия в ДМБ № 9 с тяжелыми травмами. По предварительной информации, которую предоставили сотрудники ГИБДД, девочка торопилась на трамвай чтобы уехать домой со школы.

- Водитель автомашины «Volkswagen Polo» при движении по улице Бакинских комиссаров со стороны улицы Уральских рабочих в сторону бульвара Культуры допустил наезд на пешехода, который перебегал на запрещающий красный сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем машины был 42- летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Он утверждает, что девочка неожиданно выбежала, когда он ехал по левой стороне.

Фото: instagram\nataliasekareva

Фото: instagram\nataliasekareva

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к родителям с требованием разъяснить детям, что дорожное движение начинается не с проезжей части, а от подъезда дома или школы.

- Пройдите с ребенком весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки - регулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили и т.д. Расскажите о том, что он является участником дорожного движения, и разъясните несложные правила для того, чтобы он мог ориентироваться в дорожной ситуации, - добавили в городском ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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