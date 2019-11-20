Первая жертва холодов: в центре Екатеринбурга насмерть замерз мужчина в коричневой дубленке
Накануне в центре Екатеринбурга прохожие сделали страшную находку. В сугробе в Городке чекистов на проспекте Ленина лежал престарелый мужчина в коричневой дубленке. На вид ему было больше 60 лет. Приехавшие на место медики скорой помощи установили, что мужчина по имени Михаил скончался.
Информацию подтвердили в пресс-службе екатеринбургского Горздрава.
- Бригада скорой помощи приехала на место к 14 часам дня. Видимых телесных повреждений у мужчины обнаружено не было. Точная причина смерти будет установлена в ходе вскрытия, - рассказали ведомстве.
Напомним, что на этой неделе температура воздуха опускалась ниже 20 градусов мороза. Самых холодным днем был вторник, 19 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU