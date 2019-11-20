2019-11-20T11:35:18+03:00
Происшествия

Первая жертва холодов: в центре Екатеринбурга насмерть замерз мужчина в коричневой дубленке

Престарелый мужчина лежал в Городке чекистов
Евгений Стоянов
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Приехавшие на место врачи констатировали смертьПриехавшие на место врачи констатировали смертьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в центре Екатеринбурга прохожие сделали страшную находку. В сугробе в Городке чекистов на проспекте Ленина лежал престарелый мужчина в коричневой дубленке. На вид ему было больше 60 лет. Приехавшие на место медики скорой помощи установили, что мужчина по имени Михаил скончался.

Информацию подтвердили в пресс-службе екатеринбургского Горздрава.

- Бригада скорой помощи приехала на место к 14 часам дня. Видимых телесных повреждений у мужчины обнаружено не было. Точная причина смерти будет установлена в ходе вскрытия, - рассказали ведомстве.

Напомним, что на этой неделе температура воздуха опускалась ниже 20 градусов мороза. Самых холодным днем был вторник, 19 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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