2019-11-17T10:28:27+03:00
Общество

Надевайте шапочки и рукавички: в Екатеринбург идут морозы

Во вторник похолодает до минус 26 градусов
Юлия СТАЛИНА
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В Екатеринбурге будет холодно всю неделю.В Екатеринбурге будет холодно всю неделю.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга должны приготовиться к настоящей зиме – на следующей неделе придут морозы. Как сообщают в уральском гидрометцентре, резкое похолодание ожидается во вторник. 19 ноября температура воздуха опустится до минус 26 градусов ночью и 23 днем. Затем температуры начнут выравниваться.

18 ноября, понедельник, днем минус 4 градуса, ночью начнет холодать до – 20. В течение всего дня будут идти небольшой снег.

19 ноября, вторник, днем -23, а ночью -26. Облачно и с обсадками – ожидается небольшой снег.

20 ноября, среда, днем минус 16, ночью столбик термометра начнет подниматься и покажет – 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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