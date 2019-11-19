2019-11-19T15:12:24+03:00
Общество

В Верхотурье подвели первые итоги экологической реформы

Администрация Верхотурского городского округа оборудовала 23 новых контейнерных площадки и установила на них 100 новых емкости для сбора твердых коммунальных отходов
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В ближайшее время в Верхотурском городском округе планируют увеличивать темпы реализации экологической реформыВ ближайшее время в Верхотурском городском округе планируют увеличивать темпы реализации экологической реформы
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Администрация Верхотурского городского округа оборудовала 23 новых контейнерных площадки и установила на них 100 новых емкости для сбора твердых коммунальных отходов. Из них 60 штук предоставил региональный оператор «Компания «РИФЕЙ». Кроме того, в конце лета «РИФЕЙ» приобрел для Верхотурья и вывел на рейсы 3 новых мусоровоза.

«Все автомобили 2019 года выпуска. Технические характеристики новой спецтехники позволяют выполнять механизированную загрузку, уплотнение, транспортирование и выгрузку твердых коммунальных отходов качественно, надежно и быстро. Обновление парка спецтехники - одно из приоритетных направлений в нашей работе», - рассказали в «Компании «РИФЕЙ».

В ближайшее время в Верхотурском городском округе планируют увеличивать темпы реализации экологической реформы. «Постепенно мы будем уходить от помешочного сбора, когда жители выносят мусор в пакетах, а мусоровозы забирают их по графику. Задача следующего года - оборудовать на всей территории порядка трехсот контейнерных площадок, чтобы обеспечить жителей возможностью цивилизованно складировать отходы в специально оборудованных местах», - рассказала и.о. первого заместителя главы администрации ГО Верхотурский Лариса Литовских.

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