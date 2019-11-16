2019-11-16T08:44:49+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика: на месте работают 32 пожарных

Пожар удалось потушить за час
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле произошел пожар на Птицефабрике на Салдинском шоссе. По данным МЧС, загорелся склад готовой продукции. Сообщение о возгорании поступило в 08:45, на место ЧП выехали восемь пожарных машин и 32 огнеборца.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В 09:59 угроза распространения огня предотвращена, огонь локализован на площади 400 м.кв. По уточненной информации в цехе складировались яйца в горючей упаковке. При пожаре самостоятельно эвакуировались 20 работников предприятия. Информации о пострадавших не поступало. Тушение пожара продолжается, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что вчера в Екатеринбурге произошел пожар в квартире с десятками животных. Часть из них погибла, а остальных развезли по приютам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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