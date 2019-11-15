Часть в ветклиниках, несколько погибло: в Екатеринбурге волонтеры спасают собак, пострадавших в пожаре
В Екатеринбурге волонтеры спасают собак, пострадавших в пожаре на Онежской,9 сегодня вечером. В квартире загорелись вещи. В этот момент около десяти кокер-спаниелей и шпицев были дома без хозяев. Собак стали спасать соседи и сотрудники МЧС. Когда рук стало не хватать, пожарные позвонили волонтерам.
- Часть собак, самых легких по состоянию, вывезли соседи, трех наиболее тяжелых забрал фонд. Их отвезли в «Зоодоктор». Одна собака в сознании, две без. Еще шесть собак в ветеринарном кабинете Юлии Бабкиной. Сильное отравление угарным газом, ожоги дыхательных путей, - рассказали в Благотворительном фонде помощи бездомным животным.
Несколько собак погибло. Те, кто остался жив, находятся в сильном стрессе. По словам волонтеров, хозяйка собак - женщина. Возможно, она занималась разведением питомцев для продажи. Поэтому в ее доме было так много животных только двух пород. Где она сейчас, пока неизвестно.
Волонтеры спасают собак после пожара в Екатеринбурге .Благотворительный фонд помощи бездомным животным
Волонтеры просят помощи в оплате лечения пострадавших собак. Реквизиты:
Карточка Сбербанка 4817 7601 5984 6751 с пометкой «Погорельцы» получатель Марина Сепповна Ш.
Яндекс-кошелек 41001313131037 с пометкой «Погорельцы»
Пополнить «голодный телефон» Билайн +7 965 513 5207
СКБ-банк
Благотворительный фонд помощи бездомным животным
ИНН 6673189209
КПП 668601001
Р/сч 40703810815200000003
в ОАО «СКБ-банк»
БИК 046577756
PayPall
Sharifullin.vlad@gmail.com
ИСТОЧНИК KP.RU