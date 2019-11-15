2019-11-15T21:13:06+03:00
Общество

Часть в ветклиниках, несколько погибло: в Екатеринбурге волонтеры спасают собак, пострадавших в пожаре

Около десяти кокер-спаниелей и шпицев были дома без хозяев
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Екатеринбурге волонтеры спасают собак, пострадавших в пожаре на Онежской,9 сегодня вечером. В квартире загорелись вещи. В этот момент около десяти кокер-спаниелей и шпицев были дома без хозяев. Собак стали спасать соседи и сотрудники МЧС. Когда рук стало не хватать, пожарные позвонили волонтерам.

- Часть собак, самых легких по состоянию, вывезли соседи, трех наиболее тяжелых забрал фонд. Их отвезли в «Зоодоктор». Одна собака в сознании, две без. Еще шесть собак в ветеринарном кабинете Юлии Бабкиной. Сильное отравление угарным газом, ожоги дыхательных путей, - рассказали в Благотворительном фонде помощи бездомным животным.

Несколько собак погибло. Те, кто остался жив, находятся в сильном стрессе. По словам волонтеров, хозяйка собак - женщина. Возможно, она занималась разведением питомцев для продажи. Поэтому в ее доме было так много животных только двух пород. Где она сейчас, пока неизвестно.

Волонтеры спасают собак после пожара в Екатеринбурге .Благотворительный фонд помощи бездомным животным

Волонтеры просят помощи в оплате лечения пострадавших собак. Реквизиты:

Карточка Сбербанка 4817 7601 5984 6751 с пометкой «Погорельцы» получатель Марина Сепповна Ш.

Яндекс-кошелек 41001313131037 с пометкой «Погорельцы»

Пополнить «голодный телефон» Билайн +7 965 513 5207

СКБ-банк

Благотворительный фонд помощи бездомным животным

ИНН 6673189209

КПП 668601001

Р/сч 40703810815200000003

в ОАО «СКБ-банк»

БИК 046577756

PayPall

Sharifullin.vlad@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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