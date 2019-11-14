Не забудьте убрать с парковки машину: на площади 1905 года завтра ночью начнут строить ледовый городок

14 Нояб. 19:07 2019-11-14T20:22:27+03:00

Парковка на Площади 1905 года будет закрыта до 4 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В администрации Екатеринбурга просят автомобилистов не забывать свои машины на парковке Площади 1905 года завтра вечером. Ровно в полночь здесь начнется строительство ледового городка. Открыть праздничную площадку планируют 27 декабря

- Радовать горожан и гостей уральской столицы центральная ёлка будет до 27 января, - рассказали в администрации Екатеринбурга. - С 28 января по 4 февраля строители произведут демонтаж ледово-снежных конструкций.

Напомним, в этом году главная тема ледового городка - 200-летие с момента открытия Антарктиды русскими мореплавателями. На территории городка установят горку в виде кита и фигуры пингвинов высотой до восьми метров. Кроме того, в администрации обещали, что увеличится количество горок для самых маленьких горожан.

В этом году на строительство ледового городка и его обслуживание планируется потратить 24,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU