Не забудьте убрать с парковки машину: на площади 1905 года завтра ночью начнут строить ледовый городок
В администрации Екатеринбурга просят автомобилистов не забывать свои машины на парковке Площади 1905 года завтра вечером. Ровно в полночь здесь начнется строительство ледового городка. Открыть праздничную площадку планируют 27 декабря
- Радовать горожан и гостей уральской столицы центральная ёлка будет до 27 января, - рассказали в администрации Екатеринбурга. - С 28 января по 4 февраля строители произведут демонтаж ледово-снежных конструкций.
Напомним, в этом году главная тема ледового городка - 200-летие с момента открытия Антарктиды русскими мореплавателями. На территории городка установят горку в виде кита и фигуры пингвинов высотой до восьми метров. Кроме того, в администрации обещали, что увеличится количество горок для самых маленьких горожан.
В этом году на строительство ледового городка и его обслуживание планируется потратить 24,5 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU