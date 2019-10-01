Без живых елок, но с пингвинами: как будет выглядеть ледовой городок в Екатеринбурге

Зима близко и поэтому в Екатеринбурге уже начали подготовку к Новогодним праздникам. На сайте Госзакупок администрация города разместила конкурс, чтобы выбрать подрядчика. Кто это будет, определят 30 октября. Рассматриваем, какую новогоднюю сказку подготовят екатеринбуржцам для празднования 2020-го года.

АНТАРКТИКА НА УРАЛЕ

В этом году на строительство ледового городка и его обслуживание планируется потратить 24,5 миллиона рублей.

- В 2020 году исполняется 200 лет со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями. Ледовый городок в Екатеринбурге на Площади 1905 года наполнится символическими изображениями айсбергов, кораблей, снежных вихрей и пингвинов, - говорится в документации.

Фото: проектная документация

АЙСБЕРГ И ПИНГВИНЫ

От подрядчика требуется к 15 декабря установить временное ограждение по всему периметру, где будет располагаться ледовый городок. Также они обязаны организовать доставку и заготовку льда, искусственный снег.

Фото: проектная документация

Главные символы Нового года Дед Мороз и Снегурочка появятся на площади уже к 25 декабря. А вот елка в этом году будет искусственной, зато красивой. Высота конструкции будет достигать 50 метров, а украсят ее иллюминацией из 18 цветов, а также планируют сделать музыкальное сопровождение. Гостей будут встречать также фигуры Пингвинов, куда без них в Антарктиде.

- Новогодняя ёлка должна быть оснащена колонками, не менее четырёх штук, усилителем (4 кВт), микшерным пультом, оборудована устройством громкой связи с радиомикрофоном, - отмечают в техзадании.

Фото: проектная документация

Антураж будут создавать и другие композиции. Так, например, в городке построят большой корабль и айсберг, детские горки, входные арки и фотозону.

Ледовый городок должен простоять до 27 января, к 3 февраля его разберут.

Напомним, в прошлом году основной тематикой украшения центральной площади в Екатеринбурге были сказы Бажова.