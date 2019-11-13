13 Нояб. 20:52 2019-11-13T20:52:25+03:00

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«Автомобилист» в домашнем матче одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи». В этом сезоне хоккейные клубы встретились впервые. Наша команда вышла на домашний лед после перерыва на Кубок Карьяла, в котором сборная России заняла третье место.

Первую шайбу в ворота гостей забросила наша команда - за 37 секунд до конца периода отличился Найджел Доус. Во второй период более активно начали играть обе команды. Как итог - сочинцы сравняли счет. «Автомобилист» несколько раз атаковали гостей, но безуспешно. В начале третьего периода «Автомобилист» остался в меньшинстве. Но, не смотря на это, екатеринбуржцы забросили вторую шайбу. В этот раз, не без помощи Павла Дацюка, гол забил Артем Гареев. Он же оформил дубль. Гости не отыграли не одной шайбы. А под конец и вовсе сняли вратаря. В пустые ворота шайбу отправил Найджел Доус, также оформивший дубль. А за три секунды до конца матча Анатолий Голышев забросил пятую шайбу в ворота гостей.

Итоговый счёт - 5:1. После этой встречи «Автомобилист» поднялся с 10 места турнирной таблицы Востока на 9. Впереди у екатеринбуржцев выезд - 17 ноября матч с челябинским «Трактором».

Напомним, что во время перерыва на матчи Кубка Карьяла «Автомобилист» попрощался с двумя защитниками и подписал контракт с игроком белорусской сборной - защитником Николаем Стасенко.

ИСТОЧНИК KP.RU