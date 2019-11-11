2019-11-11T14:28:26+03:00
Спорт

В семье пополнение: к уральскому «Автомобилисту» присоединился защитник сборной Беларуси

В нашей команде он будет играть под номером 55
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"
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В уральской сборной по хоккею «Автомобилист» появился новый игрок - экс-защитник сборной Беларуси Николай Стасенко. О его приходе сообщает пресс-служба ХК.

- С 2005 года Николай выступает за сборную Беларуси, в том числе на ЧМ и Олимпийских Играх, - отмечают там. - Во время паузы в КХЛ сборная выиграла «Турнир четырех наций», защитник Стасенко принимал участие во всех играх своей национальной команды.

Всего в КХЛ хоккеист сыграл 417 матчей, а в «Автомобилисте» будет выступать под номером 55. Напомним, что летом этого года в уральскую сборную перешел знаменитый Павел Дацюк, однако даже его появление в команде не приносит хоккеистам победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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