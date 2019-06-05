2019-06-05T13:37:16+03:00
Спорт

С возвращением домой: хоккеист Павел Дацюк перешел в «Автомобилист»

Контракт с клубом из Екатеринбурга рассчитан на один год
Олег Галимов
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Дацюк - один из самых титулованных хоккеистов РоссииДацюк - один из самых титулованных хоккеистов РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о подписании контракта со звездным нападающим Павлом Дацюком. Именно на Урале он начинал свой путь спортсмена в команде «Спартак».

- Наш клуб с гордостью сообщает, что за «Автомобилист» будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк, во всем хоккейном мире известный как Волшебник! – говорится в заявлении клуба.

Вот краткая биография хоккеиста. Да, это непросто сосчитать все награды и кубки, которые за свою карьеру выиграл Дацюк.

Павел родился 20 июля 1978 года в Свердловске, воспитанник «Юности». С 1997 по 2000 год выступал за екатеринбургскую «Динамо-Энергию», затем один сезон играл в казанском «Ак Барсе». В 2001 Павел уехал в НХЛ, где 14 сезонов выступал за Detroit Red Wings, дважды выиграв Кубок Стэнли (2002, 2008).

Вероятно, Дацюк проведет в составе «шоферов» последний сезон в карьере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вероятно, Дацюк проведет в составе «шоферов» последний сезон в карьереФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в НХЛ сыграл 1110 матчей, набрав 1031(356+675) очко. По итогам сезонов НХЛ 4 раза получал «Леди Бинг Трофи» - приз, который вручается игроку за джентльменское поведение на льду и честную спортивную борьбу в сочетании с высоким мастерством, а также трижды «Фрэнк Селки Трофи» - приз лучшему форварду оборонительного плана.

Во время локаутов НХЛ выступал за московское «Динамо» (2004/2005) и ЦСКА (2012/2013). В 2016 году Павел Дацюк вернулся в Россию, где три года выступал за питерский СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина. Общая статистика выступлений в высших дивизионах российского хоккея, включая КХЛ, - 378 игр, 272 (97+175) очка.

Полный перечень достижений Дацюка за карьеру:

Олимпийские игры - золото (2018), бронза (2002)

Чемпионаты мира - золото (2012), серебро (2010), бронза (2005, 2016) Кубок Стэнли (2002, 2008)

Чемпионаты России/КХЛ - золото (2005, 2017)

Континентальный кубок (2005)

Кроме того признавался MVP чемпионата России 2005, лучшим нападающим чемпионата мира 2010, лучшим хоккеистом России 2011, 2013, обладатель приза КХЛ за верность хоккею 2018

Был участником Матчей Звезд НХЛ (2004, 2008, 2009, 2012), участник Матчей Звезд КХЛ (2013, 2017). В январе 2017 Дацюк был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. Заслуженный мастер спорта России. Почетный гражданин Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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