2019-11-13T20:18:30+03:00
Общество

На строительство трамвайных веток в Академический и Солнечный потратят больше 5 миллиардов

Такую стоимость назвали на общероссийском форуме стратегического развития
Алина СУРИНА
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Строительство трамвайных веток в Солнечный и Академический запланировано на 2020 годСтроительство трамвайных веток в Солнечный и Академический запланировано на 2020 годФото: Алексей БУЛАТОВ
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На строительство трамвайных веток в Академический и Солнечный потратят больше 5 миллиардов. Такую стоимость назвал глава департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин на IV общероссийском форуме стратегического развития «Города России — 2030». Запуск трамвая в Академический оценивается в 2,7 миллиардов рублей, в Солнечный - 2 миллиарда136 миллионов рублей.

По словам Алексея Прядеина, планируется не только прокладка веток, но и обновление всей сопутствующей дорожной инфраструктуры. Строительство должно начаться в 2020 году, но инвесторы еще не найдены.

Напомним, трамвайная линия в Солнечном соединит его с соседним районом Вторчермет. Она будет расположена по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрестка улиц Лучистой - Чемпионов. Общая протяженность пути составит 1,8 км. На линии будет 4 остановки.

Жителей Академического с помощью трамвайной ветки хотят связать с центром. Она расположится на улицах Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и пройдет до Волгоградской. Общая протяженность пути - 4 км. На всем пути будет 11 остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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