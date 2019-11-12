В Екатеринбурге заработал сервис московского такси

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-12T10:51:34+03:00

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С этого дня, 12 ноября, в Екатеринбурге заработал новый сервис заката такси «Ситимобил». Это московская компания, которая открыла филиалы уже в девяти городах России. Мы, кстати, недавно писали, что сервис еще до своего официального открытия активно вербовал в свои ряды екатеринбургских водителей. Им предлагали высокую оплату и много заказов.

- В августе мы поставили амбициозную цель – до конца этого года запуститься в 10 городах-миллионниках. И Екатеринбург как раз стал десятым городом, - отметил Василий Скурихин, директор по макрорегиону Сибирь и Урал «Ситимобил».

Стоимость поездки - от 69 рублей

Возить пассажиров агрегатор будет на седанах Renault Logan. Горожанам будут доступны два вида тарифов – «Эконом» и «Комфорт», со временем линейку расширят. Стоимость поездки обещают от 69 рублей.

В настоящий момент в рядах этого сервиса трудятся больше тысячи водителей, а в планах на ближайшее время у компании – увеличение числа партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU