Уже вербуют местных водителей к себе в команду: в Екатеринбург приходит московское такси

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-08T10:48:11+03:00

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В Екатеринбурге запускается новый сервис заказа такси «Ситимобил», головной офис которого находится в Москве. Его филиалы уже работают в девяти городах страны: Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Новосибирске, Омске, Краснодаре и Ульяновске.

Сейчас новый сервис активно вербует екатеринбургских водителей к себе в команду. Их привлекают большим количеством заказов, быстрой регистрацией и высокой ежедневной зарплатой.

Фото: сайт сервиса такси "Ситимобил"

- Вы можете зарабатывать до четырех тысяч за смену, а в выходные заработок увеличится вдвойне, - говорится в объявлении на официальном сайте компании. – Все заказы вы видите сами на своем мобильном телефоне или планшете. Работаете когда вам удобно. Заказы выбираете те, которые вам выгодны.

К слову, требования к водителям стандартные, как и во всех других сервисах: стаж от трех лет, уверенное вождение, ВУ и наличие устройства на базе Android с выходом в Интернет.

Фото: сайт сервиса такси "Ситимобил"

Дозвониться до компании «Комсомолке» не удалось – ни по одному из указанных на их сайте телефонов не ответили. Поэтому точная дата запуска нового такси пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU